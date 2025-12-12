В Волгодонске за гибель человека в ДТП осудили водителя с поддельными правами

Фото: Госавтоинспекция Ростовской области

Волгодонской районный суд Ростовской области вынес приговор водителю, который сел за руль без прав и насмерть сбил пешехода.Речь идет о ДТП 12 августа 2023 года на улице Морской. 30-летний Илимдар А. сел за руль «Киа Спектры» своей знакомой, и они вместе поехали по улицам города. Проезжая от 50 лет СССР в сторону Первомайского переулка он двигался со скоростью 122 километра в час. Ограничение на этом участке дороги — 60 километров в час. Поэтому, когда на дороге появился пешеход, Илимдар не смог вовремя остановить машину. Он пытался перестроиться на другую полосу через двойную сплошную линию, но «Киа» сначала промчалась сорок метров вперед на заблокированных колесах, оставляя тормозной след, а затем сбила пешехода и прокатилась еще тридцать метров дальше.На остановке рядом стояла женщина, которая видела момент ДТП. Она сразу позвонила в 112 и подбежала к месту столкновения. Вышла и хозяйка машины, которая увидела, что перед машины смялся, а на земле лежит человек. У него были многочисленные переломы и разрывы внутренних органов.Пострадавшего забрала «скорая». Два дня врачи боролись за его жизнь, но спасти не смогли. В ходе разбирательства выяснилось, что водительские права, которые Илимдар предоставил инспекторам дорожной полиции по требованию, были поддельными — напечатанными на обычном струйном принтере.Провели экспертизу места происшествия. Автомобиль был исправен, освещение тоже. Пешеход, хотя и переходил дорогу в неположенном месте, не появился внезапно. ДТП можно было бы предотвратить, если бы Илимдар двигался с установленной правилами скоростью.Срок давности за поддельные права уже истек на момент аварии (Илимдар купил их в Казахстане в 2021 году), поэтому суд назначил ему наказание с отягчающими обстоятельствами за повлекшее смерть человека нарушение ПДД лицом, не имеющим прав.Илимдара А. приговорили к пяти годам лишения свободы в колонии-поселении.