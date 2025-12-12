ГК «Ростов-Дон» разгромил «Динамо-Синару» в чемпионате России

Фото: ГК Ростов-Дон

Женская сборная Ростов-на-Дону победила волейболисток Волгограда в упорном поединке, состоявшемся 12 декабря в крытом футбольном манеже города. Матч завершился убедительной победой хозяйских девушек со счётом 36:22.Ростовские волейболистки сразу захватили лидерство благодаря четкому взаимодействию и надежному оборонительному построению. Ярослава Фролова первой забила мяч, вскоре Кристина Кожокарь усилила разрыв точными ударами, обеспечив трёхочковый перевес уже спустя минуту. Неожиданный успех вынудил тренера гостей Евгения Дмитриева прибегнуть к перерыву при счёте 6:3.Во время первого тайма разница в очках постепенно увеличивалась. Запоминающимся моментом стало успешное завершение дальней атаки Анастасией Рябцевой. Помимо нападающих отличилась голкипером Анастасия Рябцева, отбив 9 из 19 ударов оппоненток, достигнув показателя эффективности 47%.Начало второго тайма сохранило высокий темп. Сначала команды активно боролись, чередуя опасные моменты, однако ростовчане снова увеличили своё превосходство, довели разницу до восьми голов (22:14). В финальной десятиминутке команда под руководством Ирины Дибировой спокойно управляла игрой, укрепляя итоговую разницу в 10 баллов. Матч завершился убедительной победой хозяйских девушек со счётом 36:22.