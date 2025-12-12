Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

Версия для печати

Красный уровень опасности по беспилотникам объявили ночью 12 декабря в Ростове-на-Дону

Красный уровень опасности по беспилотникам объявили ночью 12 декабря в Ростове-на-Дону

Вечером 12 декабря в Ростове-на-Дону была объявлена тревога из-за угрозы атаки беспилотников. Мониторинговые каналы сообщили об этом около десяти часов вечера.

«Красный» уровень опасности означает прямую угрозу для зданий и сооружений. Населению рекомендовали оставаться в домах, находясь в комнатах без окон, и воздержаться от использования лифтов.

До этого, примерно в восемь часов вечера, МЧС России предупредило о возможной атаке дронов на Ростовскую область. До получения этого сообщения в регионе действовал «желтый» уровень опасности, связанный с угрозой беспилотников.
Фото: Купол России
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.