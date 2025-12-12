Красный уровень опасности по беспилотникам объявили ночью 12 декабря в Ростове-на-Дону

Фото: Купол России

Вечером 12 декабря в Ростове-на-Дону была объявлена тревога из-за угрозы атаки беспилотников. Мониторинговые каналы сообщили об этом около десяти часов вечера.«Красный» уровень опасности означает прямую угрозу для зданий и сооружений. Населению рекомендовали оставаться в домах, находясь в комнатах без окон, и воздержаться от использования лифтов.До этого, примерно в восемь часов вечера, МЧС России предупредило о возможной атаке дронов на Ростовскую область. До получения этого сообщения в регионе действовал «желтый» уровень опасности, связанный с угрозой беспилотников.