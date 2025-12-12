В Ростовской области на торги выставили землю в районе Веселовского водохранилища

Фото: Торги России

В Ростовской области объявлен аукцион по продаже земельного надела, расположенного близ Веселовского водохранилища. Соответствующее объявление размещено на электронной торговой площадке «Торги России».Предметом торгов является участок земли в Веселовском районе, общей площадью 14,7 гектара. Начальная стоимость лота составляет 10,37 млн рублей. Заявки на участие принимаются до 17 декабря. Победитель аукциона будет определен через пять дней после завершения периода подачи заявок.Веселовское водохранилище – это уникальная водно-болотная территория, имеющая международное значение, расположенная в Ростовской области. Оно представляет собой систему водоемов, включающую Усть-Манычское и Веселовское водохранилища, образованные рекой Западный Маныч, а также прилегающие озера.Важно отметить, что данная территория имеет особый статус, обусловленный ее признанием в качестве водно-болотного угодья международного значения. Этот статус определяет значимость водохранилища как места обитания водоплавающих птиц, что накладывает определенные ограничения на использование прилегающих земель.В частности, запрещена весенняя охота на водоплавающую дичь. Кроме того, введены ограничения на сенокошение и выпас скота на островах, в водоохранных зонах и прибрежных полосах. Использование и хранение пестицидов также не допускается, как и складирование и утилизация отходов любого рода.