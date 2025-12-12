Новости
В Пролетарском районе Ростова-на-Дону сняли режим ЧС, введенный после атаки БПЛА на город

Режим чрезвычайной ситуации, введенный в Пролетарском районе Ростова-на-Дону в связи с атакой беспилотников, отменен. Эту новость сообщил глава города Александр Скрябин через свои социальные сети.

Напомним, в ночь на 21 октября падение беспилотника привело к повреждению двух частных домов в Пролетарском районе. В результате инцидента пострадали два человека: несовершеннолетнему оказали медицинскую помощь на месте, а мужчину госпитализировали.

12 декабря на внеочередном заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям было принято решение о снятии режима ЧС. Отмена стала возможной после полного устранения последствий атаки: отремонтированы поврежденные оконные проемы и крыши домов, а всем пострадавшим выплатили компенсации.
Фото: Дондей
