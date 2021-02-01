Воспитанник «Локомотива» стал игроком «молодежки» ФК «Ростов»

Центральный нападающий из «Локомотива» стал игроком «молодежки» ФК «Ростов». Максим Турищев подписал контракт с донской командой на 4,5 года.Футболист является лучшим бомбардиром ЮФЛ (Юношеская футбольная лига) в сезоне-2019/2020. Максим принял участие в 10 матчах, в ходе которых забил восемь голов и провел одну голевую передачу.Спортсмен дебютировал в юношеской лиге чемпионов в сезоне-2018/2019 в составе «Локомотива». Он провел 10 матчей и забил пять мячей. В 16 лет Максим Турищев выступал за юношескую сборную России.Эксперты портала transfermarkt.ru оценивают его трансферную стоимость в 100 тысяч евро.