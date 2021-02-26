Судья Алексей Матюнин допустил ошибку в матче «Ростов» – «Зенит»

Судья Алексей Матюнин ошибся на 77-й минуте встречи «Ростова» с «Зенитом». Матч, состоявшийся 27 февраля, завершился со счетом 2:2.Полузащитнику «желто-синих» Хорену Байрамяну вынесли предупреждение. После Матюнин позволил хавбеку его соперников Вильмару Барриосу без свистка ввести мяч в игру. Атака закончилась голом «Зенита».По правилам «свисток необходим для возобновления игры после ее остановки для предупреждения или удаления».Чтобы переиграть матч, «Ростов» должен был подать протест на рассмотрение контрольно-дисциплинарной комиссии. Но, по информации «Спорт-Экспресса», представители клуба не сделали этого. Соответственно, переигровки не будет.