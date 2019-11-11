Игрок «Ростова» Хорен Байрамян стал лучшим в проигрышном матче с «Тамбовом»



Фанаты футбольного клуба «Ростов» выбрали лучшего игрока в матче с «Тамбовом». Большинство голосов досталось полузащитнику Хорену Байрамяну, который в ходе встречи отличился голевой передачей.



Матч «Ростов» - «Тамбов» прошёл 9 ноября в донской столице. Игра завершилась поражением «жёлто-синих» со счётом 1:2. В чемпионате России они уже второй раз уступают «волкам».



Проигрыш стал довольно неожиданным, так как ростовчане начали матч довольно уверенно. Уже на девятой минуте после навеса Хорена Байрамяна Бьорн Сигурдарсон забил единственный гол за свою команду. После этого хозяева поля стали вести себя спокойнее и в течение встречи пропустили два мяча. Итог — подопечные Валерия Карпина второй раз за сезон проиграли аутсайдеру.



Болельщики ФК «Ростов» посчитали, что Байрамян больше всех отличился в матче, в голосовании за лучшего игрока он набрал 4,5 балла из 5. В ТОП-5 также попали Алексей Ионов, Элдор Шомуродов, Бьорн Сигурдарсон и Бактиер Зайнутдинов.