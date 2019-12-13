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Сразу три спортсменки клуба «Ростов-Дон» стали лучшими в ЧМ по гандболу

Сразу три спортсменки клуба «Ростов-Дон» стали лучшими в ЧМ по гандболу
Анна Сень, Анна Вяхирева и Лоис Аббинг

Три гандболистки клуба «Ростов-Дон» стали лучшими в различных номинациях по итогам чемпионата мира-2019. Главные соревнования года проходил в Японии и завершились 15 декабря.

Анна Вяхирева — лучший ассистент чемпионата, а также самый полезный игрок по системе «гол+пас». За 10 матчей она забросила 45 мячей и сделала 62 голевые передачи. Спортсменку также включили в символическую сборную по итогам турнира. Её признали лучшей правой полусредней.

Спортсменка сборной Нидерландов, которая является гандболисткой клуба «Ростов-Дон», Лоис Аббинг стала лучшим бомбардиром ЧМ-2019. На её счету — 71 гол.

Ростовская спортсменка Анна Сень — первая по количеству заблокированных бросков (17 мячей в девяти матчах).

Напомним, сборная России заняла третье место по итогу чемпионата. Золото получила команда из Нидерландов.

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