Сразу три спортсменки клуба «Ростов-Дон» стали лучшими в ЧМ по гандболу



Анна Сень, Анна Вяхирева и Лоис Аббинг



Три гандболистки клуба «Ростов-Дон» стали лучшими в различных номинациях по итогам чемпионата мира-2019. Главные соревнования года проходил в Японии и завершились 15 декабря.



Анна Вяхирева — лучший ассистент чемпионата, а также самый полезный игрок по системе «гол+пас». За 10 матчей она забросила 45 мячей и сделала 62 голевые передачи. Спортсменку также включили в символическую сборную по итогам турнира. Её признали лучшей правой полусредней.



Спортсменка сборной Нидерландов, которая является гандболисткой клуба «Ростов-Дон», Лоис Аббинг стала лучшим бомбардиром ЧМ-2019. На её счету — 71 гол.



Ростовская спортсменка Анна Сень — первая по количеству заблокированных бросков (17 мячей в девяти матчах).



Напомним, сборная России заняла третье место по итогу чемпионата. Золото получила команда из Нидерландов.