Гандболистка клуба «Ростов-Дон» стала капитаном сборной России



Капитаном сборной России по гандболу стала спортсменка клуба «Ростов-Дон». Анна Сень заменила на посту Дарью Дмитриеву, которая на время покинула команду из-за травмы.



Донскую спортсменку на место капитана назначил главный тренер российской сборной Амброс Мартин.



Девушка рассказала, что уже несколько раз возглавляла национальную команду. Например, она была капитаном на товарищеских турнирах в Швеции и Румынии.



Ближайший матч, в котором примет участие российская сборная, назначен на 25 сентября. Анна Сень выведет сборную России на отборочный матч чемпионата Европы. Наши гандболистки встретятся с командой Словакии.



Анна играет за «Ростов-Дон» с 2011 года. Сезон-2014 она провела в составе клуба Венгрии, а затем вернулась в донскую команду.