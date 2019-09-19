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Гандболистка клуба «Ростов-Дон» стала капитаном сборной России

Гандболистка клуба «Ростов-Дон» стала капитаном сборной России
Капитаном сборной России по гандболу стала спортсменка клуба «Ростов-Дон». Анна Сень заменила на посту Дарью Дмитриеву, которая на время покинула команду из-за травмы.

Донскую спортсменку на место капитана назначил главный тренер российской сборной Амброс Мартин.

Девушка рассказала, что уже несколько раз возглавляла национальную команду. Например, она была капитаном на товарищеских турнирах в Швеции и Румынии.

Ближайший матч, в котором примет участие российская сборная, назначен на 25 сентября. Анна Сень выведет сборную России на отборочный матч чемпионата Европы. Наши гандболистки встретятся с командой Словакии.

Анна играет за «Ростов-Дон» с 2011 года. Сезон-2014 она провела в составе клуба Венгрии, а затем вернулась в донскую команду.

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