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Спортсменка из Ростовской области взяла золото на чемпионате России по подводному плаванию

Спортсменка из Ростовской области взяла золото на чемпионате России по подводному плаванию
Спортсменка из Ростовской области взяла золото на чемпионате России по подводному плаванию. Соревнования проходили в Новосибирске с 28 апреля по 4 мая. В них участвовали 300 пловцов из 24 регионов страны.

В начале апреля 16-летняя Ксения Сапрыкина из Таганрога завоевала золото на первенстве России в Томске. Она победила на дистанциях 200 и 400 метров, установив рекорды России, Европы и мира.

Через полторы недели после томских соревнований Ксения снова блистала на чемпионате России. Она стала чемпионкой страны и улучшила свой европейский рекорд, проплыв 400 метров за 2,57 минуты. Второе место заняла другая спортсменка с результатом 3,04 минуты.

Ксения вошла в сборную России для участия в первенстве мира в Греции, которое состоится в июне 2025 года. Ей присвоено звание мастера спорта по подводному плаванию.

Сейчас Ксения учится в 10-м классе и готовится к ЕГЭ. В будущем она мечтает стать тренером.
фото: дондей
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