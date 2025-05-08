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Спортсменка из Ростовской области взяла золото на чемпионате России по подводному плаванию. Соревнования проходили в Новосибирске с 28 апреля по 4 мая. В них участвовали 300 пловцов из 24 регионов страны.В начале апреля 16-летняя Ксения Сапрыкина из Таганрога завоевала золото на первенстве России в Томске. Она победила на дистанциях 200 и 400 метров, установив рекорды России, Европы и мира.Через полторы недели после томских соревнований Ксения снова блистала на чемпионате России. Она стала чемпионкой страны и улучшила свой европейский рекорд, проплыв 400 метров за 2,57 минуты. Второе место заняла другая спортсменка с результатом 3,04 минуты.Ксения вошла в сборную России для участия в первенстве мира в Греции, которое состоится в июне 2025 года. Ей присвоено звание мастера спорта по подводному плаванию.Сейчас Ксения учится в 10-м классе и готовится к ЕГЭ. В будущем она мечтает стать тренером.