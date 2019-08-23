Донская спортсменка с нарушением слуха установила рекорд России по плаванию



Спортсменка из Ростовской области побила рекорд России по плаванию. Елизавета Барбатина — пловчиха с нарушением слуха — вошла в состав сборной РФ, делегация состояла из 31 человека. Всего в пятом чемпионате мира участвовали пловцы из 29 государств. О достижении дончанки сообщили в Министерстве спорта Ростовской области.



Соревнования проходят в бразильском городе Сан-Паулу с 25 по 31 августа. В дисциплине брасс на дистанции 200 метров Елизавета завоевала серебряную медаль. Это достижение позволило ей установить рекорд России. В дисциплине 4 х 200 метров вольным стилем 16-летняя девушка стала первой.