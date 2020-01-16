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На чемпионате России по плаванию среди слепых донская спортсменка взяла золотую медаль

На чемпионате России по плаванию среди слепых донская спортсменка взяла золотую медаль
Жительница Шахт на прошедшем чемпионате России по плаванию среди слепых взяла золотую медаль. Соревнования стартовали в городе Дзержинске 16 января.

В чемпионате принимали участие 300 пловцов, 67 из которых - с нарушениями зрения. Донская спортсменка Дарья Лукьяненко проплыла дистанцию 100 метров и заняла первое место.

Отметим, что на чемпионате мира по плаванию под эгидой Международного паралимпийского комитета Дарья завоевала серебро и бронзу. Соревнования проходили в сентябре 2019 года в Лондоне.

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