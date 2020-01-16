На чемпионате России по плаванию среди слепых донская спортсменка взяла золотую медаль



Жительница Шахт на прошедшем чемпионате России по плаванию среди слепых взяла золотую медаль. Соревнования стартовали в городе Дзержинске 16 января.



В чемпионате принимали участие 300 пловцов, 67 из которых - с нарушениями зрения. Донская спортсменка Дарья Лукьяненко проплыла дистанцию 100 метров и заняла первое место.



Отметим, что на чемпионате мира по плаванию под эгидой Международного паралимпийского комитета Дарья завоевала серебро и бронзу. Соревнования проходили в сентябре 2019 года в Лондоне.