«Спартак» проявляет интерес к приобретению защитника «Ростова» Ильи Вахании

Фото: ФК Ростов

«Спартак» проявляет интерес к приобретению защитника Ильи Вахании, который выступает за «Ростов». Эту информацию распространили спортивные издания.Также сообщается, что «Краснодар» и «Зенит» тоже рассматривают возможность подписания этого игрока. В первой половине РПЛ Вахания показал себя с лучшей стороны в составе донского клуба, поэтому неудивительно, что интерес к футболисту ближе к трансферному окну активизировался.Игрок был включен в состав на товарищеские матчи в сборной России. За прошедший год его рыночная стоимость увеличилась с 2,5 до 3 миллионов евро, по информации transfermarkt.world.Контракт Вахания с «Ростовом» подписал в 2024 года, он действует до июля 2028 года. Руководство «Ростова» пока не прокомментировало ситуацию.