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Очередной клуб из Аргентины проявляет интерес к уругвайскому полузащитнику «Ростова»

Очередной клуб из Аргентины проявляет интерес к уругвайскому полузащитнику «Ростова»
Ещё один клуб из Аргентины проявляет интерес к уругвайскому полузащитнику «Ростова». Об этом сообщают зарубежные СМИ.

По информации из источников, Родриго Саравия может продолжить карьеру в «Пеньяроле», где он начинал свой путь в футболе. Однако пока не известно, планирует ли клуб выкупить игрока или взять его в аренду. Руководство «Ростова» готово отпустить футболиста только в случае полноценной сделки.

Сам 25-летний игрок не хочет оставаться в России и рассматривает варианты продолжения карьеры в «Химнасии» и «Пеньяроле».

В случае, если донской клуб и Саравия не придут к соглашению, «Ростов» может обратиться в суд. Стоимость трансфера полузащитника составила 1,95 миллиона евро. Контракт игрока с клубом рассчитан до 2029 года.
Фото: ФК Ростов
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