Футболист ФК «Ростов» Илья Вахания может перейти в «Краснодар»

Фото: ФК Ростов

В конце сезона 2025/26 футбольный клуб «Ростов» может потерять еще одного ключевого игрока. По информации, полученной от осведомленных источников, защитника Илью Ваханию продали «Краснодару».Сумма сделки составила почти 140 миллионов рублей, сообщают инсайдеры. Представители «Ростова» пока не прокомментировали эту информацию.Следует отметить, что Вахания выступает за «Ростов» с 2023 года. Контракт рассчитан на пять лет. За несколько лет игры футболист демонстрирует высокие результаты в матчах. Это привлекло внимание сборной, которая начала вызывать защитника для участия в товарищеских встречах.