Фото: ГИС Торги

В Ростовской области на торги выставлены три рыбоводных участка. Соответствующая информация о предстоящих аукционах опубликована на официальном сайте ГИС «Торги».Рыбоводный участок, согласно определению, представляет собой акваторию или часть шельфа/исключительной экономической зоны РФ, выделенную для разведения и выращивания объектов аквакультуры (рыбы, моллюсков, ракообразных) для целей товарного рыбоводства и пастбищной аквакультуры.На торги выставлены участки, расположенные в Песчанокопском, Куйбышевском и Константиновском районах донской столицы. Азово-Черноморское территориальное управление Федерального агентства по рыболовству планирует предоставить их в аренду на срок до 25 лет.Дата проведения торгов: 25 марта.Срок подачи заявок: до 17 марта.Предлагаемые участки:1. Рыбоводный участок № 7 «Река Кагальник» (расположение: севернее хутора Новая Жизнь, Песчанокопский район).Площадь: более 13 гектаров.Начальная стоимость аренды: 10,4 тысячи рублей.2. Рыбоводный участок № 6 (расположение: участок реки Тузлов в границах Кринично-Лугского сельского поселения, Куйбышевский район).Площадь: 17,27 гектара.Начальная стоимость аренды: 13,8 тысячи рублей.3. Рыбоводный участок № 5 «Балка Дальние Копани» (расположение: по левому берегу реки Рассыпная, Песчанокопский район).Площадь: 15 гектаров.Начальная стоимость аренды: 12 тысяч рублей.Все три участка находятся в федеральной собственности. Потенциальные участники аукционов могут ознакомиться с подробной информацией об ограничениях, связанных с использованием каждого участка, в соответствующей аукционной документации.