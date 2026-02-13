Двое взрослых и ребенок пострадали в жестком ДТП на трассе Ростовской области
Двое взрослых и ребенок пострадали в жестком ДТП на трассе Ростовской области. Страшная авария произошла на автодороге Егорлыкская-Сальск 13 февраля.
По предварительной информации, в тот день по дороге ехал 54-летний водитель машины «Фольксваген Транспортер». У поселка Гигант владелец авто начал поворачивать налево. При совершении маневра он не пропустил движущийся по «встречке» «Фольксваген Поло». В результате транспортные средства столкнулись.