Двое взрослых и ребенок пострадали в жестком ДТП на трассе Ростовской области

Двое взрослых и ребенок пострадали в жестком ДТП на трассе Ростовской области
Двое взрослых и ребенок пострадали в жестком ДТП на трассе Ростовской области. Страшная авария произошла на автодороге Егорлыкская-Сальск 13 февраля.

По предварительной информации, в тот день по дороге ехал 54-летний водитель машины «Фольксваген Транспортер». У поселка Гигант владелец авто начал поворачивать налево. При совершении маневра он не пропустил движущийся по «встречке» «Фольксваген Поло». В результате транспортные средства столкнулись.

- Водитель автомобиля «Фольксваген Поло», и 28-летний и четырехлетний пассажиры получили травмы и доставлены в медицинское учреждение, - сообщили в Госавтоинспекции по Ростовской области.
Фото: Госавтоинспекция Ростовской области
