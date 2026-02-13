- Посмотрите на решетку радиатора, на сами радиаторы, которые чистейшие, просвечиваются через воздуховоды в бампере. Все было заклеено. Выхлопные трубы также внутри чистые и диски колесные. Просто разводняк, - говорит один из подписчиков Чеботарева.

Фото: Евгений Чеботарев

Экстремал из Ростова Евгений Чеботарев вытащил из бетона свою элитную БМВ. Парень опубликовал в сети продолжение одного из своих нашумевших роликов.Ранее каскадер поместил в выкопанную яму иномарку и замуровал ее в земле. Авто оказалось залито бетонной смесью по крышу. Но, не дождавшись полного высыхания бетона, машину стали доставать. При помощи крана легковушку вновь подняли в воздух. Естественно, после такого «грязевого купания» автомобиль оказался полностью испачкан. Интересно, что пользователи интернета пишут, что даже от такой грязи можно легко избавиться. Для этого всего лишь придется сменить пленку на кузове.Если бы бетонная смесь попала внутрь транспортного средства, оно бы не завелось. Однако после того, как БМВ вызволили из «западни», блогер смог ее завести и даже проехаться на ней.Большая часть интернет-пользователей оказалась разочарована этим видео. Люди уже успели представить себе, как элитную иномарку достают вместе с застывшим бетоном.