Как отличить простуду от опасного штамма коронавируса, рассказала врач из Ростова

В России и Ростовской области, по данным Роспотребнадзора, преобладает новый штамм коронавируса XFG, также известный как Stratus, или «Стратус». Этот вариант вируса диагностируется почти у 99% новых случаев заражения в стране. Врач Алла Молчанова поясняет, что новый штамм может быть ошибочно принят за простуду, что может привести к неверному лечению.Специалист отмечает, что XFG имитирует симптомы обычного ларингита или фарингита. При заражении этим штаммом у человека может резко измениться голос, появиться осиплость. В отличие от респираторных заболеваний, при которых проблемы с голосом редки, это является ключевым признаком «Стратуса». Также штамм характеризуется сильной головной болью, что редко встречается при простуде.При обычной простуде общая слабость обычно проходит через 3–5 дней, в то время как при выявленном штамме «Стратус» симптомы могут сохраняться до 10–14 дней, подчёркивает Алла Молчанова.Обычно респираторные заболевания длятся 7–10 дней, но в случае со «Стратусом» болезнь может затянуться до двух недель, и восстановление сил происходит медленно. Штамм «Стратус» редко вызывает потерю обоняния.Врач советует пить больше жидкости и избегать приема антибиотиков без назначения врача. При проявлениях вышеуказанных симптомов нужно обратиться к специалисту.