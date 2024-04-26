Защитник Илья Вахания останется в ФК «Ростов» до 2028 года

Фото: ФК Ростов.

Футбольный клуб «Ростов» продлил контракт с 23-летним Ильей Вахания. Защитник продолжит выступать за «желто-синих» до 2028 года. Информация об этом опубликована на странице в соцсетях донского ФК.Илья родом из Санкт-Петербурга. Он начинал игровую карьеру в «Зените», а летом 2023-го на правах свободного агента перешел в «Ростов». Согласно порталу Tranfermarkt, стоимость защитника на рынке оценивалась в 175 тысяч евро (почти 18 миллионов рублей по нынешнему курсу).С футболистом подписали годовой контракт — до лета 2024-го. За этот период футболист показал хорошую игру на поле. А его трансферная стоимость выросла в семь раз! По данным на март 2024-го, защитника оценивают в 1,2 миллиона евро (119 миллионов рублей).