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Аргентинский клуб проявляет интерес к футболисту «Ростова» Родриго Саравия

Аргентинский клуб проявляет интерес к футболисту «Ростова» Родриго Саравия
Аргентинский клуб проявляет интерес к футболисту «Ростова» Родриго Саравия из Уругвая.

24-летним полузащитником заинтересовался аргентинский клуб «Химнасия Ла-Плата». Согласно некоторым источникам, между клубами уже начались переговоры, и ожидается, что вскоре они достигнут соглашения.

Напомним, этим летом донской клуб получил права на Саравия от «Пеньяроля». По данным Transfermarkt, ФК «Ростов» заплатил за трансфер 1,95 миллиона евро. Договор с игроком рассчитан до 2029 года. За южный клуб уругваец сыграл 20 матчей, в которых забил один гол и сделал результативную передачу.
Фото: Соцсети
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