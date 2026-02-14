Новости
Десятки жителей Ростова останутся без света на новой неделе

Десятки жителей Ростова останутся без света на новой неделе. График плановых отключений выложили на сайте «Донэнерго».

Так, прекращение подачи электричества в дома произойдет уже в понедельник, 16 февраля. Лампочки погаснут в период с 9:00 до 17:00 по адресам: улица Коминтерна, 26-46, 29-35; улица 1-я Круговая, 33-49, 34-42; улица 3-я Круговая, 41-55, 50-54; улица Лазаревская, 1-19, 2-20; улица Ревкомовская, 52-112, 51-115; улица Курортная, 108-120, 121-139; улица Свердловская, 20-116, 47-95, 81/44; улица Батуринская, 72-98, 102-104, 101-149, 86/46; улица Международная, 20; переулок Араратский, 14-44, 19-53; переулок Вишнёвый, 2-8, 1-9; улица Говорова, 64; улица Ерёменко, 8-20; улица Красносельская, 80-90, 85-91; улица Лесопарковая, 80-90; улица Мадояна, 110-136, 139-187, 110/5, 110/6, 110/8, 110/13, 110/5а, 177/13; улица Макарова, 2-54, 3-45, 128/32, 53-71; улица Мичуринская, 106-172, 159-201, 201/16; улица Объединения, 1-23, 2-24; улица Одесская, 1-45, 2-46; переулок Петропавловский, 1-11, 2-12; улица Предботаническая, 1-23, 2Б, 2В, 2К, 2С; улица Сормовская, 2-14, 1-11; переулок Снеговой, 1-27, 42-70; переулок Сортовой, 56, 47-73, 52-78; переулок Танковый, 1-13, 2-14; улица Томская, 2-28, 1-31; переулок Урупский, 1-13, 2-14; переулок Урюпинский, 1-9, 2-10; улица Челябинская, 1, 7-21, 2-22; переулок Тепличный, 1-5; улица Чукотская, 7, 33-93, 38-100; улица Петрозаводская, 58-100, 122, 57-119, 137-147,144-178; улица Акмолинская, 75-97, 82-102; улица Лесопарковая, 147-165, 174-186; улица Мечетинская, 78-98, 81-105; улица Смоленская, 75-103, 82-108; улица Благодатная, 129-161, 122-152; улица Развилинская, 82-114, 81-107; улица Кустанайская, 82-108, 81-113; улица Львовская, 2-32, 1-23; улица Листопадова, 123-161, 98-174; улица 1-я Линия, 77-89, 64-72; улица 3-я Линия, 72, 74; улица Н. Нольная, 60-62; улица Береговая, 72, 99/91; улица Новая, 1-27, 2-10; проспект Шолохова, 45-85; переулок Бакинский, 1-5, 2-6; проспект Мира, 6, 8; проспект 40-летия Победы, 37-57, 61/1.

В этот день отключения пройдут еще в период с 9:00 до 16:00. Без света останутся дома на улице Московской, 51; в переулке Соборном, 17-21, 22; на улице Темерницкой, 55, 57; улице Серафимовича, 58.

В среду с 9:00 до 17:00 будут обесточены дома на улице 1-й Круговой, 54, 56, 66/9; улице Быкадорова, 15-23, 35, 28-36; улице Туроверова, 18-26, 22А, 22Б, 22В, 24А, 17-21; улице Селиванова, 35-49; улице Ищенко, 2-8, 5-15; улице Ивахненко, 2-10, 7-11; в переулке Столярном, 1-11, 2-12; на проспекте Мира, 11-21; улице Промышленной, 1-35, 24-42; улице Инструментальной, 11-23.

18 февраля без необходимого ресурса останутся жители по адресам: улица Артёмовская, 53-73, 76-90; улица Днепростроевская, 119-129, 136-148; улица Коминтерна, 39-77, 42-88; улица Международная, 32-46, 29-43; улица Бакланова, 1-7, 6-16; переулок Вертолётный, 3-9; улица 1-я Володарского, 49-75, 72-98; улица 2-я Володарского, 106-128, 156, 131-183; улица Горбачёва, 88-108, 125-145; улица 1-я Круговая, 70-90; улица Курортная, 67-99, 68-100; переулок Лосева, 2-4, 1-9; улица Минаева, 2-24, 3-27; улица 26-я Линия, 29-47; улица Буйнакская, 1-3, 2; улица 28-я Линия, 55-69; переулок Грибоедовский, 6; улица Станиславского, 241/54, 243/23, 302; улица 1-я Киргизская, 37-55, 46-72; улица 2-я Киргизская, 36-46, 51-71; улица Казахская, 44-60; переулок Уральский, 31-61, 36-66; переулок Ухтомский, 1-69, 2-74; переулок Хибинский, 1-65, 2-66; переулок Кубанский, 1-69, 2-68; улица Белорусская, 61-65; проспект 40 лет Победы, 81/3, 93, 95/3, 81/5, 87/4; проспект 40 лет Победы, 308/2, 312А, 314, 314/1, 314/2, 314/3, 316/1. Лампочки в домах погаснут в период с 9:00 до 17:00.

В четверг с 9:00 до 12:00 электроснабжение не будет подаваться на улицу Портовую, 238, 243.

Вдобавок в этот же день с 13:00 до 17:00 лампочки погаснут в домах на улице Портовой, 238, 257/27, 251; улицах Миронова, 4А, 4Б, 12-14,12/4 12/6, 12/7, 12/8, 12Г; Думенко, 13Е; улице Лелюшенко, 6/12.

В последний рабочий день недели с 9:00 до 17:00 коммуникацию отключат по адресам: улица Портовая, 238/2, 236-250, 188Г, 240/1, 277; улица Черкесская, 51-75, 46-78; улица Коминтерна, 82, 79-81, 90-96; улица 1-я Круговая, 91; улица Днепростроевская, 101-117, 120-134; улица Кочубея, 52-82; улица Международная, 59, 62-72, 63/55, 67/56; проспект Космонавтов, 26, 28, 30/22; улица Королева, 22, 22/1,22/Г, 24/2, 28.

Отключения на новой рабочей неделе связаны с техническим обслуживанием оборудования.
Фото: Нейросеть
