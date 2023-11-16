СКА со счётом 1:0 обыграл «Победу»

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В очередной игре чемпионата страны среди команд Второй Лиги дивизиона «Б» ростовский СКА принимал «Победу» из Хасавюрта (Дагестан).Первый тайм прошёл в равной борьбе. Размокшее поле не позволяло командам показывать что-то содержательное – игра свелась к дальним забросам и борьбе за верховые мячи. На перерыв соперники отправились при счёте 0:0. Во втором тайме СКА заиграл активнее. Павел Соломатин открыл счёт на 59-й минуте. Нападающий ростовчан после прострела на ближнюю штангу остроумно пробил, голкипер не успел среагировать. Далее же команды создали несколько моментов. «Победа» вполне могла сравнять счёт, но и СКА мог своё преимущество увеличить. Но голов больше не было. Итог – победа ростовской команды, 1:0.В остальных встречах игрового дня в дивизионе «Б» «Спартак-Нальчик» разгромил «Биолог-Новокубанск» (Прогресс) – 3:0, «Севастополь» был сильнее «Динамо-2» (Махачкала) – 1:0, а «Динамо» (Ставрополь) одолело «Аланию-2» (Владикавказ) – 1:0.19 ноября СКА в гостях сразится со «Спартаком». В таблице дивизиона «Б» дончане делят первую строчку в «нижней» группе с «Севастополем».