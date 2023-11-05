СКА Ростов победил на своём нальчикский «Спартак» 1:0

Фото: СКА Ростов

В очередной встрече чемпионата страны среди команд Второй Лиги дивизиона «Б» дончане принимали команду из Нальчика.Первый тайм прошёл в равной борьбе. Острые момент были и у хозяев, и у гостей, но голов так и не было забито за первую половину игры. Во второй части встречи СКА заиграл активнее и завладел игровым преимуществом. На 57-й минуте это воплотилось в гол. После быстро атаки по центру, Павел Соломатин продавил защитников и протолкнул мяч в дальний угол, голкипер среагировать не смог, 1:0. Играть было ещё более получаса. Нальчане имели несколько моментов и вполне могли сравнивать счёт, но оборона СКА сыграла удачно. Итог – победа ростовского клуба, 1:0.В остальных встречах тура в дивизионе «Б» «Динамо» (Ставрополь) разошлось миром с «Победой» (Хасавюрт) 2:2, а «Севастополь» обыграл «Аланию-2» (Владикавказ) 2:1.В таблице «нижней» группы дивизиона «Б» донской клуб теперь на чистом первом месте, однако у «Севастополя» один матч в запасе и на три балла меньше. 11 ноября СКА сразится на выезде с «Аланией-2». До конца переходного сезона-2023 осталось провести 4 игры.