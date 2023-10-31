СКА разгромил в гостях «Победу» – 5:0

Фото: ФК СКА Ростов.

В матче первенства страны среди команд дивизиона «Б» Второй Лиги ростовчане взяли три очка в Каспийске.В первые минуты игра была приблизительно равной, но уже к середине игрового отрезка СКА не только забил усилиями Владислава Назарова, но и завладел игровым преимуществом. Перед перерывом Руслан Рзаев удвоил перевес. Он же оформил дубль в дебюте второй половины игры.Далее ростовчане уже экономили силы и береглись от травм. В концовке удалось забить еще дважды. Свои мячи заработали Павел Соломатин и Роман Романов. Итог – убедительная победа ростовской команды, 5:0.В остальных встречах тура в дивизионе «Б» «Динамо-2» (Махачкала) разделило очки с «Севастополем» – 0:0, «Спартак» (Нальчик) обыграл «Биолог-Новокубанск» (Прогресс) – 1:0, а «Алания-2» (Владикавказ) разошлась миром с «Динамо» (Ставрополь) – 1:1.Свой следующий матч подопечные Валерия Заздравных проведут 5 ноября дома против «Спартака». Пока что в таблице СКА догнал лидирующий «Севастополь», но уступает по дополнительным показателям.