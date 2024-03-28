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«СКА Ростов» подписал нового вратаря

«СКА Ростов» подписал нового вратаря
Футбольный клуб «СКА Ростов» продолжает обновлять состав. В форме «красно-синих» будет выступать еще один вратарь, 31-летний Михаил Филиппов.

Спортсмен ранее выступал за подмосковные ФК «Сатурн», «Знамя Труда», красноярский «Енисей», волгоградский «Ротор», столичный «Торпедо», донскую «Чайку», ярославский «Шинник» и новороссийский «Черноморец».

Всего футболист провел 150 игр в ФНЛ и 70 — в ФНЛ Второй лиги. Также на его счету – не один матч в Кубке России и РПЛ.

Напомним, ФК «СКА Ростов» ранее пополнился тремя игроками: Альбертом Кулаевым, Данилом Кравченко, Александром Суховым.
Фото: ФК СКА Ростов.
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