«СКА Ростов» подписал нового вратаря

Фото: ФК СКА Ростов.

Футбольный клуб «СКА Ростов» продолжает обновлять состав. В форме «красно-синих» будет выступать еще один вратарь, 31-летний Михаил Филиппов.Спортсмен ранее выступал за подмосковные ФК «Сатурн», «Знамя Труда», красноярский «Енисей», волгоградский «Ротор», столичный «Торпедо», донскую «Чайку», ярославский «Шинник» и новороссийский «Черноморец».Всего футболист провел 150 игр в ФНЛ и 70 — в ФНЛ Второй лиги. Также на его счету – не один матч в Кубке России и РПЛ.Напомним, ФК «СКА Ростов» ранее пополнился тремя игроками: Альбертом Кулаевым, Данилом Кравченко, Александром Суховым.