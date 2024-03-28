В ФК «СКА Ростов» перешли трое игроков

Фото: ФК "СКА Ростов" соцсети

ФК «СКА Ростов» пополнился тремя новыми игроками. Информацию об этом сообщили в руководстве клуба 27 марта.Альберт Кулаев будет выступать в роли левого защитника. 29-летний футболист ранее играл в Кубке России и ФНЛ-2, а также за ФК «Росич», «Знамя Труда». В 2017-м он выступал за команду «Рубин Ялта» и в клубе «Дружба Майкоп».Данила Кравченко занял позицию правого защитника. 25-летний спортсмен уже играл за ФК «СКА Ростов» в сезоне-2019/20. Также футболист выступал за «Черноморец», «Спартак Геленджик», «Маштук Пятигорск», «Биолог Новокубанск» и другие команды.Александр Сухов встанет на позицию правого защитника. У футболиста есть опыт выступлений в ФНЛ, Кубке России и даже в РПЛ. Ранее он играл в составе ФК «УФА» и ярославского «Шинника». Александр - финалист Кубка России - 2006/2007.