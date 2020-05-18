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Футболисты «Ростова» сдали тесты на коронавирус

Футболисты «Ростова» сдали тесты на коронавирус
Команду футбольного клуба «Ростов» обследовали на коронавирус. Об этом рассказали в пресс-службе команды.

Тесты сдали спортсмены, тренеры и персонал. Результаты уже получены. Инфекцию ни у кого не обнаружили.

Сейчас почти все «жёлто-синие» находятся в Ростове-на-Дону. Вскоре из Швеции вернётся защитник Деннис Хаджикадунич. Футболисты уже начинают индивидуальные тренировки, готовясь к возобновлению Российской Премьер-Лиги. Планируется, что она начнётся 21 июня.

Напомним, после 22 туров РПЛ «Ростов» находится на четвёртой строчке турнирной таблицы.

Теги: коронавирус в Ростове

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