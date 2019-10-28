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Весь тренерский штаб донского ФК «Чайка» отправили в отставку

Весь тренерский штаб донского ФК «Чайка» отправили в отставку
Руководство футбольного клуба «Чайка» уволило весь тренерский штаб. Об этом днём 30 октября сообщили в пресс-службе команды.

Из клуба ушли главный тренер Дмитрий Воецкий, старший тренер Виталий Семакин, тренер Дмитрий Серёжкин и тренер вратарей Игорь Уралёв.

После масштабного увольнения исполняющим обязанности главного тренера стал Юрий Лыков. Он является руководителем по развитию Академии ФК «Чайка». Лыков выступал в высшей союзной лиге за ростовский СКА, работал в тренерском штабе молодёжного и основного составов ФК «Ростов».

Тренером вратарей стал бывший голкипер сборной Беларуси Валерий Шантосов.

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