Весь тренерский штаб донского ФК «Чайка» отправили в отставку



Руководство футбольного клуба «Чайка» уволило весь тренерский штаб. Об этом днём 30 октября сообщили в пресс-службе команды.



Из клуба ушли главный тренер Дмитрий Воецкий, старший тренер Виталий Семакин, тренер Дмитрий Серёжкин и тренер вратарей Игорь Уралёв.



После масштабного увольнения исполняющим обязанности главного тренера стал Юрий Лыков. Он является руководителем по развитию Академии ФК «Чайка». Лыков выступал в высшей союзной лиге за ростовский СКА, работал в тренерском штабе молодёжного и основного составов ФК «Ростов».



Тренером вратарей стал бывший голкипер сборной Беларуси Валерий Шантосов.