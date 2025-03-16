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ФК «Ростов» проиграл в матче с «Краснодаром»

ФК «Ростов» проиграл в матче с «Краснодаром»
Футбольный клуб «Ростов» уступил «Краснодару» в домашнем матче в рамках 21-го тура чемпионата России. Игра состоялась 16 марта на «Ростов Арене».

В первом тайме ни одна из команд не смогла поразить ворота соперника. На 64-й минуте нападающий «Ростова» Мохаммед Мохеби забил гол, но он не был засчитан из-за нарушения правил в атаке.

На 78-й минуте «Краснодар» забил гол и вырвал победу.

После этой встречи «Краснодар» продолжает лидировать в турнирной таблице с 46 очками, а «Ростов» занимает восьмое место с 30 очками.
Фото: ФК «Ростов»
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