ФК «Ростов» проиграл в матче с «Краснодаром»

Фото: ФК «Ростов»

Футбольный клуб «Ростов» уступил «Краснодару» в домашнем матче в рамках 21-го тура чемпионата России. Игра состоялась 16 марта на «Ростов Арене».В первом тайме ни одна из команд не смогла поразить ворота соперника. На 64-й минуте нападающий «Ростова» Мохаммед Мохеби забил гол, но он не был засчитан из-за нарушения правил в атаке.На 78-й минуте «Краснодар» забил гол и вырвал победу.После этой встречи «Краснодар» продолжает лидировать в турнирной таблице с 46 очками, а «Ростов» занимает восьмое место с 30 очками.