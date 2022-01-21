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Ростовские волейболисты обыграли гостей из Ставрополя

Ростовские волейболисты обыграли гостей из Ставрополя
Первый матч в календарном году для подопечных Владимира Березнякова сложился удачно – есть очередные три очка.

В первой партии с первых же минут ростовчане оторвались в счете. Гости бросились в погоню, сократили отрыв, однако партию «Ростов-Волей» все-таки удержал – 25:18.

Во втором сете борьба была уже более упорной – ставропольчане до последнего имели шансы на победу в игровом отрезке, при этом в решающий момент ростовчане ошибались чуть меньше – 25:22.

Третья часть матча стала последней. В ней вновь «СГАУ» упирался, как мог, но ростовский клуб проявил большее мастерство – 25:22 и 3:0 в матче.

23 января команды сойдутся вновь. В турнирной таблице чемпионата России среди клубов Высшей Лиги «Б» «Ростов-Волей» занимает 7-е место из 10 – 20 очков.
Фото: «Ростов-Волей»
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