Жители Ростова пожаловались на аварийные деревья в двух районах города

Жители Ростова-на-Дону просят обратить внимание на аварийные деревья в Ворошиловском районе и в центре. Обращения по поводу необходимости спила опасных деревьев поступают из разных частей города.Жители четырех многоэтажек, расположенных по улице Юфимцева (дома №№ 4/1, 4/2, 4/3 и 6/1), обеспокоены состоянием старого дерева с двумя стволами, которое растет на муниципальной территории. По словам горожан, на месте их разветвления постоянно образуется древесный сок, что может свидетельствовать о прогрессирующем процессе раскола стволов и, как следствие, о возможном падении дерева. Ситуация усугубляется тем, что под кроной дерева находятся лавочки, где отдыхают люди, а также детская спортивная площадка.Не менее тревожная картина наблюдается во дворе дома № 156 по улице Станиславского. Здесь старые акации и высокий ясень, по словам жильцов, находятся в плачевном состоянии. Деревья плохо закреплены из-за недостаточного объема почвы, под которым находится фундамент и опорная стена. Проблемы уже имели место: в 2025 году одно дерево упало на дом, а накануне другое дерево перегородило доступ к квартирам первого этажа и к строительным материалам, необходимым для капитального ремонта газовых сетей.Дополнительную опасность представляют еще два наклоненных дерева, нависающих над соседним двором. Под ними проходит газовая труба соседнего многоэтажного дома. Корни этих деревьев, по мнению жителей, подрывают опорную стену, и в случае их падения существует риск обрушения камней и кирпичей.Ростовчане надеются, что власти проведут экспертизу деревьев. После чего их частично опилят либо полностью спилят.