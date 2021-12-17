Ростовские волейболисты уступили в Ижевске

Фото: «Ростов-Волей»

Последний игровой день IV тура чемпионата страны среди команд Высшей Лиги «Б» не принёс ростовчанам очков. Подопечные Владимира Березнякова проиграли хозяевам - ижевчанам.Первая партия была абсолютно равной. Команды «рубились» очень долго и напряжённо. Несколько раз был баланс – соперники вышли за рамки стандартного количества очков, необходимых для победы. И всё-таки в какой-то момент «ИжГТУ-Динамо» взял очко просто на везении – 29:31. Во втором сете «Ростов-Волей» тоже бился хорошо, однако в концовке игрового отрезка пару раз ошибся – 21:25. Третья партия прошла уже с заметным преимуществом хозяев площадки, 19:25. В итоге ростовские волейболисты проигрывают - 0:3.В остальных встречах дня в Высшей Лиге «Б» «Кристалл-Черкизово» (Воронеж) обыграл «Динамо-МГТУ» (Майкоп) - 3:0, «Дагестан» (Махачкала) был сильнее «Грозного-2» - 3:0, «Обнинск» ожидаемо разгромил «ЦОП» (Краснодар) - 3:0, а «Ставрополь-СГАУ» превзошёл «Тюмень-ТюмГУ» - 3:0.Следующие матчи «Ростова-Волей» намечены на 22 и 23 января, когда на своём паркете дончане примут «Ставрополь-СГАУ». Пока в таблице Высшей Лиги «Б» ростовчане на 6-й строчке из 10.