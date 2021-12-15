Волейболисты «Ростов-Волей» победили «Тюмень-ТюмГУ»

Фото: Ростов-Волей.

В Ижевске начались матчи 4-го тура чемпионата России среди команды Высшей Лиги «Б». В первый день «Ростов-Волей» играл против идущего на последнем месте в турнирной таблице «ИжГТУ-Тюмень». Аутсайдер дал бой, и ростовчане смогли победить только 3:2.Первую партию тюменцы сыграли объективно лучше и заслуженно повели – 25:20. Во втором сете ростовчане играли заметно интереснее, однако собственные ошибки не позволили подопечным Владимира Березнякова сравнять счёт – 22:25 и 0:2 по сетам.Только в такой патовой ситуации ростовчане собрались и заиграли в полную силу. Они сравнительно легко выиграли в третьем сете (25:17), а затем - ещё легче в четвёртом (25:13). В решающей партии «Ростов-Волей» был неудержим – 15:9.В остальных встречах дня в Высшей Лиге «Б» «ИжГТУ-Динамо» (Ижевск) обыграл «Ставрополь-СГАУ» - 3:0, «Кристалл-Черкизово» (Воронеж) был сильнее «ЦОП» (Краснодар) - 3:0, а «Обнинск» переиграл «Динамо-МГТУ» (Майкоп) - 3:2.Очередная игра ростовских волейболистов намечена на 17 декабря, когда соперником станет «ИжГТУ-Динамо».