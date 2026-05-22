Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

Движение в центре Ростова ограничат из-за ремонта исторического здания

Движение в центре Ростова ограничат из-за ремонта исторического здания

В центре донской столицы временно изменится схема движения пешеходов. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Ремонтные работы пройдут на фасаде здания по адресу: ул. Большая Садовая, 98. Здание, в котором проводится ремонт, имеет особую историческую ценность. Оно построено в 1913 году по проекту известного архитектора Марьяна Перетятковича. Сегодня здесь располагается Отделение по Ростовской области Южного главного управления Центробанка РФ.

В связи с ремонтом фасада с 10 по 20 июня (с 8:00 до 17:00) будет ограничен доступ на следующие участки:

- по проспекту Соколова: восточная сторона на отрезке от Большой Садовой до улицы Социалистической;
- по улице Большой Садовой: южная сторона в районе строения № 98;
- по улице Социалистической: северная сторона на участке от дома № 119 до проспекта Соколова.

Горожан и гостей города просят учитывать эти ограничения при планировании маршрутов.
Фото: Donday
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.

Яндекс.Метрика