Движение в центре Ростова ограничат из-за ремонта исторического здания

В центре донской столицы временно изменится схема движения пешеходов. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.Ремонтные работы пройдут на фасаде здания по адресу: ул. Большая Садовая, 98. Здание, в котором проводится ремонт, имеет особую историческую ценность. Оно построено в 1913 году по проекту известного архитектора Марьяна Перетятковича. Сегодня здесь располагается Отделение по Ростовской области Южного главного управления Центробанка РФ.В связи с ремонтом фасада с 10 по 20 июня (с 8:00 до 17:00) будет ограничен доступ на следующие участки:- по проспекту Соколова: восточная сторона на отрезке от Большой Садовой до улицы Социалистической;- по улице Большой Садовой: южная сторона в районе строения № 98;- по улице Социалистической: северная сторона на участке от дома № 119 до проспекта Соколова.Горожан и гостей города просят учитывать эти ограничения при планировании маршрутов.