Ростовские волейболисты уступили ижевскому «Динамо» - 1:3

Фото: ВК «Ростов-Волей».

В столице удмуртской республики Ижевске проходят игры 4-й тура предварительного этапа чемпионата России среди команд Высшей Лиги «Б». Состоялись матчи второго игрового дня. «Ростов-Волей», к сожалению, проиграл хозяевам тура.Первый сет вполне заслуженно забрали хозяева площадки – 25:20. Во втором ростовчане хорошо боролись в середине партии, однако под конец несколько раз ошиблись, и зацепиться за сет не вышло – 19:25. Третья партия прошла с перевесом подопечных Владимира Березняков – ростовчане повели в счёте и своего уже не упустили - 25:21. Затем «ИжГТУ-Динамо», увы, вновь сильнее и заметно. Четвёртая партия отходит хозяевам - 25:21, а вместе с ней и весь матч – 3:1.В остальных встречах дня Высшей Лиги «Б» «Кристалл-Черкизово» (Воронеж) обыграл «Динамо-МГТУ» (Майкоп) 3:1, «Обнинск» был сильнее «ЦОП» (Краснодар) 3:0, а «Ставрополь-СГАУ» победил «Тюмень-ТюмГУ» 3:1.В таблице «Ростов-Волей» пока идёт на 6 месте из 10 команд.18 декабря ростовчане сразятся с «Тюмень-ТюмГУ».