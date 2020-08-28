Ростовские спортсмены выиграли бронзу на чемпионате России по пятиборью

Донские спортсмены хорошо проявили себя на чемпионате мира по современному пятиборью в Москве. Евгений Лукиных и Петр Борщев взяли бронзу на одном из этапов соревнований.Пандемия коронавируса не помешала спортсменам показать хорошие результаты на чемпионате. Благодаря усиленным тренировкам дома ростовчанам удалось показать хорошие результаты.- Во время соревнований я сосредоточен. Этот спорт требует серьезности и внимательности, - поделился Петр. - Когда узнал, что победил, конечно, захлестнули эмоции!Петр Борщев занимается пятиборьем с 14 лет и уже четыре года показывает хорошие результаты в этом виде спорта. Его товарищ, 24-летний Евгений Лукиных, пришел в спорт также в 14 лет. Родители отдали Женю на пятиборье в спортивную секцию Ростова после переезда из Новочеркасска.В Москве 2 сентября состоится полуфинал личного первенства, где Петр и Евгений планируют улучшить свои результаты.Первое место в этом состязании заняли спортсмены из Самарской области - Илья Фролов и Александр Лифанов, а серебро завоевали спортсмены из Санкт-Петербурга - Олег Наумов и Андрей Петров.