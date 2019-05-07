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Спортсмены из Ростова заняли второе место на первенстве России по пятиборью

Спортсмены из Ростова заняли второе место на первенстве России по пятиборью
Ростовские-на-Дону спортсмены завоевали «серебро» на первенстве России по пятиборью. Состязания среди юниоров прошли в Москве с 5 по 12 мая.

Дончане заняли второе место в командном турнире. Серебряные медали получили Данил Могилин, Сергей Колбасенко, Пётр Борщев и Егор Одежный. Все ребята — воспитанники Ростовского областного училища олимпийского резерва.

По итогам личного первенства они не смогли войти в тройку лучших — Колбасенко и Могилин заняли пятое и шестое места соответственно.
Спортсмены из Ростова заняли второе место на первенстве России по пятиборью

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