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Спортсмен из Ростова занял второе место в первенстве России по четырёхборью

Спортсмен из Ростова занял второе место в первенстве России по четырёхборью
Ростовчанин взял серебро в первенстве России по четырёхборью. Соревнования прошли в Санкт-Петербурге. Об этом 22 января рассказали в министерстве культуры и спорта донского региона.

Спортсмены состязались в плавании, фехтовании, беге и стрельбе. Последние два вида объединены в лазер-ран.
В итоге первое место занял челябинец Владимир Заболотских. Вторым стал ростовчанин Пётр Борщёв.

Перед забегом турнирную таблицу возглавлял Евгений Бобылёв из Нижнего Новгорода. Наш Пётр уступал ему всего шесть секунд. Финишную ленту первым пробежал Заболотских. Борщёв пришёл позже на 11 секунд.

В командном зачёте команда Ростовской области оказалась на шестой ступени. Золото получили петербуржцы.

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