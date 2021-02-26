Ростовские баскетболисты обыграли «Барнаул»

На финише регулярной части чемпионата Суперлиги-2 «барсы» набрали приличный ход - уже пятый выигрыш подряд! На сей раз в нервной игре подшефные Михаила Старовойтова переиграли «Барнаул».С первых же минут на площадке разгорелась борьба с равными шансами на победу. В стартовой четверти чуть лучше были гости – 24:22. Во второй части игры они ещё немного увеличили разницу в счёте – 50:44 в пользу ростовчан на экваторе матча.Третий отрезок поединка едва не стал переломным. Хозяева устроили погоню, а на последних секундах третьей четверти вообще захватили лидерство – 70:69. Проблемы «БАРС-РГЭУ» усугубились в начале четвёртой десятиминутки: «Барнаул» набрал пять очков кряду – 75:69. Положение «жёлто-синих» было близко к критическому. Но гости проявили завидную волю к победе. На последней минуте матча Роман Матвеев хладнокровно забил четыре штрафных броска – 78:80. Итог – яркий выигрыш «БАРС-РГЭУ» в заключительной игре предварительного этапа Суперлиги-2.Самыми результативными в составе донской команды стали Роман Матвеев (24 балла), Сергей Болотских (15 очков и 10 подборов) и Александр Голяхов (12). У «Алтая» самым ярким был Дмитрий Злобин – 18 очков и 12 подборов.В других матчах игрового дня Суперлиги-2 «Металлург» (Магнитогорск) переиграл на своём поле «Челбаскет» (Челябинск) - 89:72, «Динамо-МГТУ» (Майкоп) было сильнее «Динамо» (Ставрополь) - 84:65, БК «Тамбов» с крупным счётом превзошёл «МицуБаскет» (Липецк) - 124:59, а «Чебоксарские Ястребы» не оставили шансов «Нефтехимику» (Тобольск) - 82:66.По итогам первого этапа «БАРС-РГЭУ» занял 8-е место из 11. В середине марта ростовский клуб сыграет во втором этапе.