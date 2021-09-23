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Ростовский «БАРС-РГЭУ» стартовал в Кубке России с двух побед

Ростовский «БАРС-РГЭУ» стартовал в Кубке России с двух побед
Матчи группового этапа Кубка России проходят в эти дни в Ессентуках. Ростовчане пока что одержали две победы в двух матчах. Игра первого тура складывалась для подопечных Михаила Старовойтова непросто. Ставропольчане к большому перерыву «привезли» соседям одиннадцать очков отрыва – 40:51. Но ситуация улучшилась в третьей десятиминутке, а в заключительной четверти «жёлто-синие» просто разбили соперника наголову – 33:16. Итог – победа «БАРС-РГЭУ», 97:83. Новичок команды Евгений Маринин набрал 20 очков и стал самым результативным игроком встречи.

Во втором туре «барсы» играли с другим «Динамо» - майкопским. Команда из столицы Адыгеи отлично начала – 20:12. Вторая и третья четверти были примерно равными по степени накала борьбы. И вновь ростовчане мощно проводят финиш – 37:21. В итоге дончане берут вторую победу, 97:79. Павел Бугаенко и Дмитрий Прокин набросали по 15 баллов.

26 сентября «барсы» в заключительной игре этапа сразятся с санкт-петербургским «Зенитом-2».
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