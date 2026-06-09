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Памятник «Павшим воинам» в Ростове отремонтируют до конца лета

Памятник «Павшим воинам» в Ростове отремонтируют до конца лета
Памятник «Павшим воинам» на площади Карла Маркса в Ростове планируют отремонтировать до конца лета. Об этом сообщил глава донской столицы Александр Скрябин.

Ранее жители заметили, что территорию мемориального комплекса огородили сигнальной лентой. На месте находились люди в служебной одежде. Они просили горожан не заходить за ограждение.

Позже выяснилось, что на объекте начался капитальный ремонт. Специалисты заменят плитку и укрепят центральную лестницу. Работы стартовали 9 июня. Судя по кадрам с места, часть плиточного покрытия с лестницы уже демонтировали.

- Завершение ремонта запланировано на 30 августа 2026 года, - уточнил чиновник.


Мемориальный комплекс «Павшим воинам» является объектом культурного наследия. Его установили в память о воинах Красной армии, которые освобождали Ростов-на-Дону от немецко-фашистских захватчиков в 1941-1943 годах. Также комплекс посвящен ростовчанам, погибшим на фронтах Великой Отечественной войны.

История мемориала началась в декабре 1941 года. Тогда в сквере имени Фрунзе появилась первая братская могила с обелиском. В ней похоронили бойцов 230-го полка НКВД и мирных жителей, которых расстреляли оккупанты.

После войны на этом месте установили памятник павшим воинам. Первый в Ростове Вечный огонь зажгли у монумента 9 мая 1959 года.

В 1969 году сквер имени Фрунзе реконструировали. Тогда там появился мемориальный комплекс. С 1975 года у Вечного огня работает Пост № 1.
Фото: Александр Скрябин
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