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Гарика Харламова заметили на трассе в районе Каменска

Гарика Харламова заметили на трассе в районе Каменска
Юмориста Гарика Харламова заметили на трассе возле Каменска. Снимки очевидцы опубликовали 9 июня в соцсетях.

По данным «Яндекс.Карт» небольшая пробка образовалась возле Каменска-Шахтинскго. Там проводят дорожные работы. Некоторые стоять долго в дорожном заторе не смогли – на трассе даже заметили Гарика Харламова. Он вышел посреди дороги, чтобы размяться.

Гарик Харламов известен как резидент, соведущий и креативный продюсер телепроекта Comedy Club.
Фото: СоцСети
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