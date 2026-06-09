Гарика Харламова заметили на трассе в районе Каменска
Юмориста Гарика Харламова заметили на трассе возле Каменска. Снимки очевидцы опубликовали 9 июня в соцсетях.
По данным «Яндекс.Карт» небольшая пробка образовалась возле Каменска-Шахтинскго. Там проводят дорожные работы. Некоторые стоять долго в дорожном заторе не смогли – на трассе даже заметили Гарика Харламова. Он вышел посреди дороги, чтобы размяться.
Гарик Харламов известен как резидент, соведущий и креативный продюсер телепроекта Comedy Club.