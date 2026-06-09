Подземный переход возле «Ростов Арены» требует ремонта

Фото: Дондей

Подземный переход у «Ростов Арены» стал местом, напоминающим сцены из фильмов ужасов. В отличие от других переходов этот был открыт недавно — вместе со стадионом в 2018 году. С тех пор его неоднократно ремонтировали, но даже эти меры оказались недостаточными.На потолке туннеля осыпается штукатурка, краска на стенах отслаивается, а фонари в некоторых местах не работают. В подземке сыро и появился неприятный запах, связанный с осадками. Во время сильных дождей переход затапливает, что ускоряет его разрушение.Отметим, что это не единственный подземный переход в городе, требующий внимания городских властей.