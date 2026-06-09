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Жильцов дома на Юфимцева в Ростове эвакуируют из-за пожара

Жильцов дома на Юфимцева в Ростове эвакуируют из-за пожара
В Ростове на Юфимцева горит квартира в пятиэтажном доме. Происшествие случилось днем 9 июня около ДГТУ. По словам очевидцев, на месте дежурят несколько пожарных машин.

Людей эвакуируют из двух подъездов. На месте также стоит газовая служба.

Информация уточняется.
Фото: Дондей
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