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В Азовском море обнаружили тела еще двух граждан Азербайджана после атаки дронов

В Азовском море обнаружили тела еще двух граждан Азербайджана после атаки дронов
В Азовском море обнаружили тела еще двух граждан Азербайджана после атаки беспилотников. Об этом сообщает МИД Азербайджана.

Трагедия случилась 5 июня в Таганрогском заливе Азовского моря. В тот день два иностранных грузовых судна подверглись атаке беспилотников. В тот момент на борту находились 25 граждан Азербайджана. В результате 5 человек погибли и трое пострадали.

Уточняется, что 19 пострадавших граждан, которые находились на судах в момент атаки, отправили на родину. Тела 57-летнего мужчины и 45-летней женщины обнаружили в море.

- Похороны 4 наших граждан и двух граждан, оставшихся в Ейске для сопровождения, должны быть отправлены в нашу страну в ближайшие дни, - сказано в сообщении.
Фото: Rostov.ru
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