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Стадион «Ростов Арена» выделит 8,3 миллиона рублей на подготовку к концерту группы «Руки Вверх!». Это событие станет первым выступлением популярной группы 2000-х на арене после длительного перерыва. Концерт запланирован на конец июня.По информации, полученной Donday, организаторы арены активно готовятся к масштабному шоу. Для этого требуются специалисты по инженерным работам, уборке, контролю за процессом, а также другие профессионалы для подготовки мероприятия.На территории стадиона будут дежурить контроллеры-распорядители, которые будут следить за порядком и контролировать пропускной режим. Для работы на 24 постах, организованных на площадке концерта, потребуются 593 сотрудника.Уборка стадиона запланирована на четыре дня: с 25 по 28 июня. Задачей клининговой службы является очистка стадиона за два дня до начала концерта, за день до мероприятия, в день концерта и после его завершения.Среди объектов, которые необходимо убрать: трибуны общей площадью 32 268,85 кв. метра; чаша стадиона; арена стадиона с тремя ярусами открытых трибун и четырьмя фронтальными и угловыми секторами; VIP-ложи: одна на 50 человек; VIP-трибуна А на 500 человек; VIP-трибуна А+ на 300 человек; командные ложи (скайбоксы) на 695 человек. Кроме того, необходимо провести уборку санитарных зон на территории стадиона и футбольного поля площадью 11 642 квадратных метра.Еще один тендер объявлен на подключение инженерных систем в рамках подготовки и проведения концерта. Согласно техническому заданию для работы потребуются инженеры, слесари, специалисты по обслуживанию систем вентиляции и кондиционирования, главный энергетик, мастер строительных работ и электромонтёр. Их задача – обеспечить исправную работу систем электроснабжения, вентиляции и кондиционирования.Кроме того, с 23 по 26 июня необходимо будет демонтировать и установить зрительские кресла, заградительные стёкла и сетку, а также произвести демонтаж и монтаж лестницы. Стоит отметить, что это может вызвать недовольство у горожан. Например, в 2018 году после концерта ростовского рэпера Басты организаторы столкнулись с обвинениями в повреждении газона на стадионе. Трава была вытоптана, а разметка стёрта.Тогдашний тренер ФК «Ростов» Валерий Карпин отметил, что перед игрой «Ростов» - «Оренбург» поле пришлось красить в зеленый цвет, чтобы хоть как-то придать ему красивый вид.Однако теперь есть такие же опасения, что поле может пострадать после концерта группы «Руки Вверх!».