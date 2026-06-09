На Дону с 15 июня изменят движение на трассе М-4

Фото: Автодор

С 15 июня в Ростовской области изменится схема движения на трассе М-4 «Дон». Об этом сообщили в «Автодоре».Ограничения связаны с реконструкцией трассы. На 969-м километре рядом с хутором Русско-Прохоровским в Красносулинском районе закроют съезды транспортной развязки и мост.Водителям предлагают использовать альтернативные маршруты. Объехать участок можно через развязки на 960-м километре у хутора Холодный Плес, на 964-м километре у хутора Михайловка и на 993-м километре у поселка Аютинский.Автомобилистов просят быть внимательными, соблюдать скоростной режим и заранее продумывать маршрут.