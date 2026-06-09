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На Дону с 15 июня изменят движение на трассе М-4

На Дону с 15 июня изменят движение на трассе М-4
С 15 июня в Ростовской области изменится схема движения на трассе М-4 «Дон». Об этом сообщили в «Автодоре».

Ограничения связаны с реконструкцией трассы. На 969-м километре рядом с хутором Русско-Прохоровским в Красносулинском районе закроют съезды транспортной развязки и мост.

Водителям предлагают использовать альтернативные маршруты. Объехать участок можно через развязки на 960-м километре у хутора Холодный Плес, на 964-м километре у хутора Михайловка и на 993-м километре у поселка Аютинский.

Автомобилистов просят быть внимательными, соблюдать скоростной режим и заранее продумывать маршрут.
Фото: Автодор
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