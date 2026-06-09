Мать-одиночка с пятью детьми осталась без дома после пожара на Дону

- Не осталось крыши. Две комнаты полностью выгорели. А в других помещениях очень большой слой гари, - сообщила редакции DonDay многодетная мать.

- Посмотрели запись с уличной камеры видеонаблюдения. На ней видно, как незадолго до пожара мой бывший сожитель перелазит через забор. Сейчас его разыскивают, - поделилась Анастасия.

- Дети очень испугались. Все же мы привыкаем к своим вещам, к месту, в котором живем. А теперь это все сгорело. Не хватает чего-то родного, и это тяжело, - сказала многодетная мама.

Фото: Анастасия Б.

В Ростовской области многодетная мать-одиночка и пятеро ее детей лишились жилья после пожара. ЧП, которое разделило жизнь Анастасии Б. на до и после, произошло 6 июня в Миллерово.Ранним утром женщина проснулась от громких ударов по железной калитке. За окном соседи кричали о пожаре. Анастасия выглянула на улицу и увидела горящий сарай. Пламя уже поднималось выше крыши.Женщина быстро собрала детей, взяла документы и выбежала из дома. В этот момент огонь уже успел перекинуться на жилое здание. Начали гореть комнаты.По словам Анастасии, после пожара в сгоревшем сарае обнаружили неизвестную канистру. Предположительно, причиной возгорания мог стать поджог.К счастью, никто из жильцов не пострадал. Семья успела выбежать на улицу и не надышалась гарью. Однако теперь мать и пятеро детей в возрасте от двух до 16 лет остались без жилья.Неравнодушные люди помогли семье с временным жильем и вещами первой необходимости. Сейчас Анастасия с детьми ищет новый дом и строительные материалы для восстановления сгоревшего жилья. Помочь семье можно по номеру: 8-908-186-25-14. Контактное лицо - Анастасия Б.